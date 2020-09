Der Zucker-, Frucht- und Stärkekonzern Agrana kündigte an, im kommenden Jahr eine seiner beiden Zuckerfabriken zu schließen. Betroffen ist nicht Tulln, sondern Leopoldsdorf im Marchfelde. Diese Entwicklung lässt aber auch Landwirte im Bezirk Tulln sorgenvoll in die Zukunft des „Wiener Zuckers“, der ab 2021 vielleicht zur Gänze in Tulln produziert wird, blicken.

Thomas Peischl „Unsere“ Süße des Lebens

Grund für die drohende Schließung ist der Rückgang von Zuckerrüben-Anbauflächen in Österreich. Heuer wird in Leopoldsdorf noch einmal verarbeitet, weil die Erträge von den nur mehr 26.000 Hektar Anbauflächen „außerordentlich hoch“ und die Verarbeitung „ökonomisch sinnvoll“ seien, so der Konzern in einer Mitteilung.

„Noch sind wir im Bezirk eine produzierende Landwirtschaft, aber es wird immer schwieriger.“ Mathias Holzer, Bezirksbauernkammerobmann

„Bei gegebenen Rübenanbauflächen ist dies jedoch künftig nicht möglich und daher wurde die Konzentration auf einen Standort beschlossen“, so das Unternehmen weiter. „Sollte bis Mitte November 2020 keine Zusicherung einer Anbaufläche in Österreich von zumindest 38.000 Hektar gegeben sein, ist die endgültige Schließung des Werkes Leopoldsdorf nach der Kampagne 2020 unumgänglich.“ Bundesministerin Elisabeth Köstinger setzte zu diesem Thema für Donnerstag, 3. September, einen runden Tisch im Agrarministerium an, bei dem eine Lösung gefunden werden soll.

In den Blütejahren des österreichischen Zuckers wurden österreichweit auf mehr als 50.000 Hektar Rüben angebaut. In derartigen Jahren fuhren beide Fabriken voll ausgelastet Kampagnen mit der Maximallänge von 130 Tagen. Entscheidend ist neben der Größe der Flächen, die dem Zuckerrübenanbau gewidmet werden, der Zuckergehalt der Rüben. Die Witterungsbedingungen in dieser Saison waren günstig, man rechnet mit einem sehr hohen Gehalt. Daher können auch mit „nur“ 26.000 Hektar beide Fabriken hochfahren. Kampagnenstart soll Ende September/Anfang Oktober sein. „So kann die Rübe noch mehr Zuckergehalt entwickeln, ein früherer Start würde Verluste bedeuten“, erklärt Hannes Haider von der Presseabteilung der Agrana.

Alleine die Fabrik Tulln hat übrigens eine Verarbeitungskapazität von bis zu 12.500 Tonnen Zuckerrüben pro Tag. Zählt man das Agrana Research- and Innovation Center (ARIC) dazu, so werden am Standort Tulln auch heute noch durchschnittlich 400 Mitarbeiter beschäftigt. In Leopoldsdorf stehen 150 Voll- und 100 Kampagnenarbeitsplätze auf dem Spiel.

„Früher hieß es ,Die Rübe zahlt alles‘, aber das gilt leider schon lange nicht mehr“, zeigt sich Bezirksbauernkammerobmann Mathias Holzer besorgt über die Zukunft der heimischen Zuckerproduktion. Waren im Kammerbezirk im Jahr 2017 noch 3.100 Hektar dem Rübenanbau gewidmet, so sind es heuer nur noch 1.600. „Es ist um Einiges weniger geworden, aber die Rübe ist nach wie vor eine der Hauptfrüchte im Bezirk“, betont Holzer.

„Früher hieß es ,Die Rübe zahlt alles‘, aber das gilt leider schon lange nicht mehr“,

Das Problem ist wie so oft vielschichtig. „Vor allem im nördlichen Teil des Anbaugebiets ist der Schädlingsbefall besonders drastisch“, erklärt der Landwirt, „aber viel hängt auch vom Preis ab.“ Wenn der wieder halbwegs passen würde, gäbe es auch mehr Flächen und die Diskussion hätte sich erübrigt. Im Idealfall würde den Landwirten wieder sinnvolle Schädlingsbekämpfung ermöglicht und der Rübenpreis angehoben. „Noch sind wir im Bezirk eine produzierende Landwirtschaft, aber es wird immer schwieriger, wir müssen immer genauer rechnen“, so Holzer weiter.

Nicht zuletzt würde, wenn die Rübe aus der Fruchtfolge verschwindet, auch die Biodiversität auf den Ackerflächen leiden. „Aber auch den Konsumenten sollte es nicht egal sein, wo der Zucker im Supermarkt herkommt“, appelliert Holzer. Abgesehen davon, dass es um die Versorgungssicherheit in Österreich geht (man denke an den Corona-Lockdown), wären bei Rohrzucker aus Brasilien weder Humanstandards garantiert, noch wisse man genau, welche Pflanzenschutzmittel dort zur Anwendung gelangen.

In dieselbe Kerbe schlägt Landwirtschaftskammerpräsident Johannes Schmuckenschlager. Ein klares Bekenntnis zum heimischen Rübenanbau und damit zu wirksamen Schädlingsbekämpfungsmitteln sei unabdingbar. Dabei spricht er sich ganz klar „für bundesweite längerfristige reguläre Zulassungen von Pflanzenschutzmitteln“ aus und wenn nicht anders möglich, „dann für zeitgerechte Notfallzulassungen“.