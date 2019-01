Weil die SPÖ Großriedenthal künftig Politik „für die Vielen, nicht die Wenigen“ machen möchte, luden die Gemeinderäte um Geschäftsführenden Gemeinderat Jürgen Kneissl zu einem Pressegespräch ins „Kitzbüheler“ nach Ottenthal. Für das Projekt „Vision Großriedenthal 2030“ waren Kneissl und Harald Edlinger federführend aktiv.

„Um unsere Gemeinde fit für die Zukunft zu machen, wollen wir drei Themen bewusst hervorstreichen - Wohnen, Infrastruktur und Service“, so Jürgen Kneissl, der beim Informationsabend von seinen Gemeinderatskollegen Karl Kraft und Günther Kreuzspiegel unterstützt wurde. „Das greift alles in einander und zeigt die Gemeindepolitik, die sich beim Menschen abspielt.“

Das Thema Wohnen gehört seit langem zu den Anliegen der Sozialdemokraten. Mittlerweile wird an der ersten Wohnhausanlage bereits gebaut. Betreubares Wohnen fehlt der SPÖ-Riege noch immer. Kneissl: „Bisher wurden aber leider keine gemeindeeigenen Baugründe erschlossen.“

Das alles wäre aber notwendig, um das Wachstum der Gemeinde samt Bevölkerungszuwachs anzukurbeln. Mit der Infrastruktur in der Gemeinde hat sich Harald Edlinger beschäftigt. Die moderne Wasserversorgung ist bereits in der Realisierung – die NÖN berichtete ausführlich. „Die Kommunikations-Infrastrukur ist allerdings nicht auf dem letzten Stand“, so Edlinger, „und auch ein nachhaltiges Energiekonzept für die gemeindeeigenen Gebäude fehlt.“ Für die Ansiedlung von Betrieben sei eine moderne Internetanbindung unerlässlich, heißt es seitens der SPÖ. Harald Edlinger: „Teleworker und neues Gewerbe braucht das.“

SPÖ-Mandatar Karl Kraft würde sich für die Zukunft lokale medizinische Versorgung durch Vereinbarungen mit Ärzten wünschen sowie Mobilitätslösungen - vor allem für ältere Gemeindebürger. „Zusätzliche Öffnungszeiten im Gemeindesammelzentrum und ein Gemeindearbeiter sind SPÖ-Forderungen, die auch umgesetzt wurden“, sagt Karl Kraft.

Auf der Suche nach einer Mehrheit

Freilich ist Kneissl und seinen Genossen klar, dass diese Visionen nur dann realisierbar sind, wenn auch die ÖVP-Mehrheit im Gemeinderat mitspielt. „Uns geht es vor allem darum, die Ideen aufzuwerfen und Denkanstöße zu geben“, so Karl Kraft, der als Bauunternehmer keine Aktionen ohne Plan zulässt.

Ein wesentlicher Faktor der SPÖ-Vision: Es bedarf keiner Finanzmittel der Gemeinde. „Mit Ausnahme des verfügbaren Baulandes, da müsste die Gemeinde vorfinanzieren“, resümiert Jürgen Kneissl. Und Harald Edlinger stellt fest, dass „die Kooperation in der Gemeinde zwischen den Fraktionen sich wesentlich verbessert hat und Ideen der SPÖ oft aufgegriffen und auch umgesetzt werden“.