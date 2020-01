Künstliche Intelligenz, Digitalisierung, Fake News, Message Control, Klimawandel, Energieressourcen sind Schlagwörter in der Berichterstattung und die großen Themen der kommenden Jahre und Generationen. Betroffen sind wir alle.

Doch Zukunft beginnt heute. Zahlreiche Fragen stellen sich: „Was kann ich noch, und vor allem wem, glauben? Der Klimawandel ist da, wie geht’s weiter?“

Information entschärft Ängste und klärt die Sicht auf notwendige Schritte für die Gesellschaft. Das Tullner Zukunftsforum – 2011 von Bürgermeister Peter Eisenschenk ins Leben gerufen – soll Menschen Impulse geben den Blickwinkel zu erweitern und wertvolle Ideen ins tägliche Leben mitzunehmen. Experten informieren über den Stand der Dinge und über kommende Entwicklungen und Trends.

Am 17. Jänner 2020 werden Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner dieses 8. Zukunftsforum in der Gartenstadt Tulln in einem Festakt eröffnen.

Im Anschluss daran referiert Joachim Bauer über das Thema „Was uns als Gesellschaft zusammenhält – Überlegungen aus der Sicht eines Neurowissenschafters“. Ein Thema, dem in Tulln durch die Initiative „Stadt des Miteinanders“, die Gerald Hüther begleitet, besondere Aufmerksamkeit geschenkt wird.

Künstliche Intelligenz, Traum oder Albtraum?

Am 18. Jänner beginnt Sita Mazumder von der Universität Luzern den Tag mit ihrem Vortrag „Künstliche Intelligenz – Traum oder Albtraum?“, in dem sie die umfassenden Veränderungen thematisiert, die der Einsatz künstlicher Intelligenz im Alltag mit sich bringt.

Franz Kühmayer, Trendforscher am Zukunftsinstitut in Frankfurt, beleuchtet anschließend in seinem Vortrag „Es war einmal der Mensch. Nachrichten aus dem Maschinenraum der Arbeitswelt“ künftige Entwicklungen.

Franz Josef Radermacher, Professor für Informatik an der Uni Ulm und Leiter des Forschungsinstituts für anwendungsorientierte Wissensverarbeitung, behandelt die brisante Frage „Energie, Klima, Zukunft – sind wir noch zu retten?!“

„Das Netz als demokratisches Tool - Wie wir uns für eine faire Debatte in digitalen Zeiten einsetzen können“ ist Thema von Ingrid Brodnig, Profil-Kolumnistin, Autorin und Digitale Botschafterin Österreichs in der EU.

ORF Anchorman und „Europäischer Journalist des Jahres 2019“ Armin Wolf stellt schließlich die Frage: „Wozu brauchen wir noch Journalisten?“

