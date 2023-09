VCÖ-Mobilitätspreis für das Nibelungenplatz-Projekt der Stadt Tulln

In Tulln hat sich die Bevölkerung für jenes Konzept zur Neugestaltung des Nibelungenplatzes ausgesprochen, bei dem die meisten Pkw-Abstellplätze - mehr als 150 - gestrichen und die größte Fläche entsiegelt und begrünt wird. Statt eines Pkw-Parkplatzes entsteht ein „grüner Platz“, ein Ort der Begegnung mit großkronigen Bäumen, Grünflächen und Sitzgelegenheiten. Damit soll der Stadtkern belebt, die Aufenthaltsqualität erhöht und damit auch die Wirtschaft im Ort gestärkt werden (die NÖN berichtete mehrfach). VCÖ-Sprecher Christian Gratzer und Franz Hammerschmid von der ÖBB-Infrastruktur überreichten die Auszeichnung als vorbildliches Projekt an Bürgermeister Peter Eisenschenk und an Stadtamtsdirektor Viktor Geyrhofer.

„Um die Klima- und Energiekrise in den Griff zu bekommen, müssen wir vor allem den Mobilitätssektor nachhaltig verändern und neu denken. Hierfür brauchen wir kreative und innovative Denkansätze, die wir mit dem VCÖ-Mobilitätspreis vor den Vorhang holen. Danke an die vielen Projekteinreicherinnen und Projekteinreicher und herzliche Gratulation an die Gewinnerinnen und Gewinner“, sagte Franz Hammerschmid.

„Noch nie in unserer Geschichte gab es in der Mobilität so viele Neuerungen, so viel Innovation wie heute. Und das ist gut so. Denn wir brauchen sie, damit unsere Mobilität umweltverträglicher, sozialer und platzsparender wird. Global denken, lokal handeln ist aktueller denn je. Die Zukunft ist jetzt zu gestalten. Der heurige Sommer hat drastisch vor Augen geführt, dass sich die Klimakrise verschärft und der Treibhausgas-Ausstoß rasch reduziert werden muss“, betonte Christian Gratzer.

Der VCÖ-Mobilitätspreis Niederösterreich wird vom VCÖ in Kooperation mit den ÖBB durchgeführt und von WEB Windenergie unterstützt. 41 Projekte aus Niederösterreich wurden eingereicht, die drei von der Fachjury am besten bewerteten Projekte wurden in St. Pölten ausgezeichnet.