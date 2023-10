„ZUSIE“ soll Zukunft der Siedlung Erpersdorf klären

Das Projekt "ZUSIE – Zukunft Siedlung" entwickelt Strategien für eine nachhaltige und klimagerechte Zukunft der Siedlung in Erpersdorf in der Marktgemeinde Zwentendorf. Ziel des vom Klima- und Energiefonds geförderten Projekts ist es, neue Wege für die Revitalisierung von Bestandssiedlungen gemeinnütziger Wohnbauvereinigungen aufzuzeigen. Konkret wird an Verbesserungen für die Siedlung in Erpersdorf gearbeitet und aus den Erfahrungen auch für die Revitalisierung weiterer Siedlungen gelernt. Die Wohnbauvereinigung EGW, Eigentümerin der Siedlung in Erpersdorf, wird dabei von einem interdisziplinären Team aus Architektur, Landschaftsplanung und Energieforschung sowie einer Prozessbegleitung durch die Caritas Stadtteilarbeit unterstützt. In Kooperation mit der Gemeinde Zwentendorf und im Austausch mit Bewohnerinnen und Bewohnern der Siedlung werden gemeinsam Ideen für die Zukunft erarbeitet und – darauf aufbauend – erste Maßnahmen umgesetzt.

Projektauftakt mit einer Zukunftswerkstatt in der Siedlung

Nun lud das Projektteam alle interessierten Bewohnerinnen und Bewohner sowie Vertreterinnen und Vertreter der Marktgemeinde zu einer Zukunftswerkstatt ein. Rund 80 Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten Gelegenheit, ihre Sichtweisen, Bedarfslagen, Wünsche und Ideen einzubringen. Die Veranstaltung wurde von Bürgermeisterin Marion Török eröffnet, die in ihren Begrüßungsworten hervorhob, wie wichtig eine aktive Beteiligung der Nachbarschaft für die Zukunft der Siedlung sei. Im anschließenden Diskurs wurden zahlreiche Ideen entwickelt. So wurde beispielsweise die Schaffung von überdachten und multifunktionalen Mobilitätsstationen erörtert, welche Platz für Roller, Fahrräder, Lastenräder und Rollatoren bieten und gleichzeitig als Treffpunkt für die Nachbarschaft dienen könnten. Mobile Möblierung im Freiraum könnte Plätze zum Verweilen schaffen und dabei nach Bedarf auch an verschiedene Orte in der Siedlung mitgenommen werden. Darüber hinaus wurden Erfahrungen in Hinblick auf Energieversorgung und Energiesparen ausgetauscht. Auch das Zusammenleben zwischen bereits lange hier lebenden und erst vor kurzem zugezogenen Bewohnerinnen und Bewohner wurde thematisiert. Nachbarschaftscafés könnten hier Impulse für ein besseres Kennenlernen und ein gegenseitiges Verständnis setzen.

Wie geht es weiter – Radcheck, Mobilitätsumfrage und nachbarschaftliche Aktivitäten

Das Projektteam arbeitet nun an der Auswertung der bei der Zukunftswerkstatt erarbeiteten Visionen und Ideen. Zudem wurden erste Impulse für nachbarschaftliche Aktivitäten gesetzt – wie beispielsweise ein mobiler Radcheck, der bereits in der Siedlung in Erpersdorf stattgefunden hat. In Kooperation mit einem lokalen Fahrradmechaniker konnten dabei Fahrräder vorbeigebracht und durchgecheckt werden sowie kleinere Reparaturen gleich vor Ort erledigt werden. Mehr Informationen zum Projekt und zu verschiedenen Veranstaltungen finden sich regelmäßig auf der Projekt-Website www.zukunftsiedlung.at. Aktuell läuft zudem eine Online-Umfrage zum Thema Mobilität. Diese kann unter https://app.mobyome.at/zusie abgerufen und ausgefüllt werden.