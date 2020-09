Seinem Namen alle Ehre machte das Sieger-Team beim nunmehr dritten Quizabend in der Hofküche des St. Andrä-Wörderner Kulturtreffpunkts Dorfplatz. Die „Unschlagbaren“ wussten die meisten Antworten auf die von Alexander Höß und Valentin Ibser gestellten, kniffligen Fragen und sicherten sich so den Tagessieg. „Einige Teams lagen mit nur ganz wenig Rückstand dahinter“, so die Organisatorinnen Barbara Resl und Renate Sova. Köpfe werden wieder in der Dorfküche rauchen, wenn am Mittwoch, 30. September, zum vierten Pubquiz geladen wird.

Doch am Dorfplatz sind nicht nur die Gehirnzellen gefordert, auch für Ohrenschmaus wird regelmäßig gesorgt. So präsentierte Barbara Oberndorfer ein Open Air-Konzert mit Mario Aiwasian & Band.

Dafür konnte Aiwasian die creme de la creme seiner Musikerfreunde zu einem gemeinsamen Gig im Hof vom Dorfplatz gewinnen.

Neben Mario Aiwasian (Gitarre, Gesang) Gottfried Schnürl (Schlagzeug), Henrik Jakoby (Bass), Christoph Koberger (Keyboard), Ingo Beer (Saxophon) und Ronnie Adeva Badilla (Saxophon & Mundharmonika) kam auch noch der eine oder andere Special Guest.

Nach fünf Jahren Aufbauphase schien die Lage des Dorfplatzes endlich stabil zu werden, als es dann durch das Corona-Virus eine unvorhersehbare Notbremsung gab. Um Weiterbestehen u. -entwicklung zu sichern, hat der Verein Dorfplatz ein Crowd-funding ins Leben gerufen.

Unterstützer sind jetzt sehr gefragt

Wer eine Spende leistet, darf unter einer Reihe kleiner „Dankeschöns“ wählen, von der Kochschürze übers eigene Kaffeehäferl bis zum exklusiven Dinner. Näheres unter www.startnext.com/gemeinsam-weiter- dorfplatz.