Auf dem Areal des ehemaligen Zollamts in der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße entsteht ein zweigruppiger Landeskindergarten (die NÖN berichtete). Neu ist, dass das Angebot um eine Kleinkind-Gruppe eines privaten Anbieters erweitert wird.

„Ich hatte schon vor längerer Zeit die Idee, unser Konzept auch in Tulln anzubieten“, sagt Marion Hopfgartner von TLI Pedagogics. Als sich dann die Möglichkeit ergab, bei diesem Projekt in Langenlebarn Partner zu sein, entstand rasch eine sinnvolle Zusammenarbeit. Die gesamten Investitionskosten werden vom Land Niederösterreich und der Stadtgemeinde Tulln finanziert. „Ich freue mich, dass wir mit der TLI Pedagogics Bildung GmbH und Frau Hopfgartner einen entwicklungssensitive, pädagogische höchstqualifizierte Partner für die Leitung der Kleinkindgruppe für unseren neuen Kindergarten in Langenlebarn finden konnten“, betont Stadträtin Susanne Stöhr-Eissert, „ich bin von einer erfolgreichen Kooperation überzeugt!“

Bewegung, Ruhe, Sinne und sehr flexible Zeiten

„Bei uns werden maximal 15 Kinder im Alter von ein bis drei Jahren von elementarpädagogischen Fachkräften begleitet“, erklärt Hopfgartner das Konzept. Geboten werden ein 65 Quadratmeter großer Spielraum, der in mehrere Nischen unterteilt ist, eine spezielle Bewegungslandschaft sowie ein abgetrennter Ruhe- und Sinnesraum. Der Garten wird gemeinsam mit dem Landeskindergarten genutzt, auch die Verpflegung ist für alle Gruppen gleich. Auch die zum Basteln und Spielen verwendeten Materialien werden sehr sorgfältig ausgewählt: ökologisch, biologisch und fair produziert.

„Was uns, neben unserem eigenen pädagogischen Konzept, noch von anderen abhebt, und einzigartig sein lässt, das ist die Flexibilität des Angebots“, betont Hopfgartner. Neben dem klassischen Vormittags- und Nachmittagsangebot, können Eltern auch nur zwei oder drei Tage auswählen. „Weiters bieten wir Eltern den Einstieg ganzjährig. So kann dieser optimal auf den Wiedereinstieg in den Beruf abgestimmt werden. Für die sanfte Eingewöhnung empfehlen wir, zwei Monate vor Beginn des Arbeitsantrittes zu legen. Und wer sich beispielsweise für 7 bis 15 Uhr entscheidet, kann sein Kind trotzdem auch später bringen oder früher abholen“, erklärt die TLI-Gründerin.

Begonnen hatte Hopfgartner in Mödling und Wien, wo ihr Konzept in bestehenden Gruppen integriert und umgesetzt wurde. Die erste „echte“ eigene Gruppe mit TLI-Personal entstand in Purkersdorf. Langenlebarn wird mit dem kommenden Kindergartenjahr 2021/22 in Betrieb gehen (Anmeldungen sind ab sofort möglich), ab Februar wird es TLI auch in Wiener Neustadt geben.