Zwei Schwerverletzte bei Pkw-Kollision in Grafenwörth .

Harmlos schien die Alarmmeldung „Fahrzeugbergung, Pkw über Leitschiene, S5 Richtung Krems Fels-Grafenwörth“, die am Donnerstag in den frühen Morgenstunden die FF Grafenwörth erreichte. „Vor Ort bot sich dann jedoch ein Bild der Zerstörung, wie es selbst erfahrene Feuerwehrleute selten sehen“, berichtet Manfred Ploiner in der Presseaussendung.