„Im Zwentrum“ fand im Vorjahr so großen Anklang, dass es heuer wieder in die Startlöcher ging. Das gemeinsame Projekt der Vitalen Gemeinde, des Wirtschaftsnetzwerkes, der Bevölkerung und der Marktgemeinde Zwentendorf dient als Plattform, um der Vielfalt von Zwentendorf und der Regionalität eine Stimme zu geben. Zum heurigen Start gaben die Absolventen des Music-Camps ein fulminantes Konzert - instrumental, mit Gesang und Tanz - auf dem Generationenspielplatz neben dem Donauhof. Entspannt in Liegestühlen oder auf den Sitzmöglichkeiten des neu adaptierten Spielplatzes war das begeisterte Publikum aufgerufen mitzuklatschen und mitzutanzen.

Das Programm ist jetzt schon umfangreich und wird laufend ergänzt und adaptiert. Es öffnen sich wöchentlich Türen, man hört musikalische Leckerbissen, es gibt einen Theater und Kreativ-Workshop, ein Bus fährt zur Fischwanderhilfe, die Baustelle am Rathausplatz kann besichtigt werden und Vieles mehr. Alle Termine und Infos unter www.zwentendorf.at/imzwentrum. Das Projekt wird neuerdings von der Dorf- und Stadterneuerung NÖ unterstützt.