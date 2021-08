Wenn sich das Areal des nie in Betrieb genommenen AKW Zwentendorf im Bezirk Tulln am Samstag in eine Festivalzone verwandelt, werden am Zugang strenge 2G-Kontrollen herrschen. Der entsprechende Nachweis sei als Eintrittskriterium notwendig, so die Veranstalter. Hinzu komme eine verpflichtende Ticketpersonalisierung. Das "Shutdown Festival" ist laut einer Aussendung mit 13.000 Eintrittskarten ausverkauft.

"Ohne 2G kein Eintritt"

40 internationale DJs, vier Bühnen und zwölf Stunden "Harder Styles" sind weitere Eckdaten des Electronic Music Events. "Ohne 2G kein Eintritt, das ist auf dem 'Shutdown Festival' 2021 behördlich ganz klar geregelt", betonen die Veranstalter, das Team von Revolution Event aus Salzburg. Auch bei allen Mitarbeitern, Lieferanten, Securitys, DJs, Behörden, Blaulichtorganisationen etc. sei eine 2G-Nachweispflicht statt der verordneten 3G-Regelung eingeführt. Das Kernteam des Veranstalters sei geimpft und werde seit vergangener Woche alle zwei Tage mittels PCR-Test auf eine mögliche Infektion untersucht.

Beim Festival selbst sollen internationale Top-DJs wie u.a. Act of Rage, Miss K8, Spitnoise oder Brennan Heart die einzigartige Location an der Donau "mit Hard Dance so richtig wachrütteln und die Electronic Music Fans mit harten Drops und Gänsehaut-Melodien begeistern", so die Veranstalter.