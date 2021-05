Der Lenker wurde leicht, der Beifahrer schwer verletzt. Ein Alkotest ergab laut Polizei über zwei Promille. In Aalfang (Bezirk Gmünd) wurden ein Lenker und seine Beifahrerin (16) bei einem Pkw-Überschlag verletzt. Der 18-Jährige hatte über 1,5 Promille und besitzt keinen Führerschein.

Im Bezirk Tulln war der 30-Jährige um 13.15 Uhr kurz vor dem Ortsgebiet von Dürnrohr, einem Teil von Zwentendorf, von der Römerstraße abgekommen. Sein 62-jähriger Beifahrer wurde vom Notarzthubschrauber in das Universitätsklinikum St. Pölten geflogen, teilte die Polizei am Montag in einer Aussendung mit. Der Lenker aus dem Bezirk Tulln wurde mit dem Rettungswagen in das Landesklinikum der Bezirksstadt gebracht. Dem 30-Jährigen wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Er wird der Staatsanwaltschaft St. Pölten und der Bezirkshauptmannschaft Tulln angezeigt.

Der 18-Jährige kam in Aalfang kurz vor 13.30 Uhr ebenfalls vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung von der Fahrbahn ab, der Pkw überschlug sich zweimal im angrenzenden Acker. Die beiden verletzten Insassen aus dem Bezirk Gmünd wurden nach der Erstversorgung durch die Notärztin mit dem Rettungswagen in das Landesklinikum der Bezirksstadt transportiert. Der Waldviertler hatte das Auto laut Polizei unbefugt in Betrieb genommen. Der Lenker wird der Staatsanwaltschaft Krems und der Bezirkshauptmannschaft Gmünd angezeigt, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich in einer Aussendung mit.