Archie wurde von Feuerwehr aus dem Boden befreit

Der Boden wurde tagsüber geschlossen und so dürfte Archie unbeabsichtigt eingeschlossen worden sein. Am Abend wurden im Erdgeschoß Kratzgeräusche aus der Decke wahrgenommen und so wurde die Feuerwehr zu Hilfe gerufen.

Innerhalb kürzester Zeit trafen die Kameraden mit einem Rüstlöschfahrzeug am Einsatzort ein, orteten die Katze, brachen einen kleinen Bereich des neuen Bodens auf und sichtlich erleichtert huschte Archie hervor. Nach rund einer Stunde konnte die FF Zwentendorf wieder einrücken.

