In Fortführung des Projekts Zentrumsentwicklung wurden diesmal die Gewerbetreibenden und die Wirtschaft zur Vorstellung und Diskussion ins Gasthaus Holzmayr geladen. Monika Heindl von NÖ.Regional hielt einen Rückblick und stellte Maßnahmenbereiche vor, darunter eine Wirtschaftsvernetzung sowie die Schaffung neuer Angebote.

Walter Weißmann bot sich zum Sprecher der Arbeitsgruppe für Vernetzung an und meinte: „Es ist schon viel da, es fehlt in Zwentendorf noch das Zusammenrücken.“ Elisabeth Steinacher, Geschäftsführerin von Stadtmarketing Mank, ging auf sensible Punkte im Wirtschaftsbereich ein und brachte Lösungsansätze.

Für den Veranstaltungskalender 2019 bat Rudolf Maurer um Bekanntgabe der geplanten Aktivitäten bis Ende September an das Gemeindeamt.