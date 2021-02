Der Leiter der MDF Zwentendorf Ernst Kargl feierte seinen 50. Geburtstag. Das war ein guter Anlass für Bürgermeisterin Marion Török und René Strametz einerseits zu gratulieren und andererseits sich für seinen Einsatz für die Marktgemeinde Zwentendorf zu bedanken.

Die Music & Dance Factory geht heuer ins zwölfte Jahr. Derzeit werden 59 Schüler in zwanzig Unterrichtsarten von sieben Lehrer unterrichtet. Der Erhalter dieser Einrichtung ist die Marktgemeinde Zwentendorf. Besonders 2020 forderte von den Schülern und Lehrern ein Höchstmaß an Engagement.

„Auseinanderbleiben, jedoch Musik verbindet“

So resümiert Ernst Kargl über das vergangene Corona-Jahr: „Das Jahr 2020 war geprägt von einer noch nie da gewesenen Herausforderung. Die sich immer abrupt ändernde Situation hat laufend schnelle, brauchbare und wohlüberlegte Lösungen abverlangt.“ Mitte März musste kurzfristig unter dem Motto „Auseinanderbleiben, jedoch Musik verbindet“ auf digitalen Unterricht umgestellt werden. Die Kommunikationsbasis für den Online-Musikunterricht waren nach Verfügbarkeit verschiedene Videokonferenz-Softwarelösungen. Neben dem direkten Online-Unterricht von zu Hause aus, bereiteten die Musiklehrer Lerninhalte vor, die die Schüler ausarbeiteten bzw. nachspielten, aufnahmen und wieder zur Analyse retournierten.

Die ständig neuen Vorgaben betreffend Musikunterricht wurden nicht einfach hingenommen. Es wurden laufend neue Erkenntnisse über die Entstehung von Virus-Aerosolen bei den verschiedenen Musiziermethoden und bessere Sicherheitskonzepte in Zusammenarbeit mit Volkschuldirektorin Monika Nikowitz, Gemeinderat René Strametz und dem Schulwart Andreas Sommer entwickelt, die einen sicheren Musikunterricht gewährleisteten. In den Sommerferien konnten sogar die ersten musikalischen Sommertage stattfinden, und das Abschlussevent, der musikalische „Elephant-Walk“ durch Zwentendorf war ein wirkliches Highlight.

„Wir leben in einer schnelllebigen Zeit und Covid hat das beschleunigt."

Es wäre nicht Ernst Kargl, wenn er nicht das Positive aus dieser Situation mitnimmt. So zieht der Musikschulleiter seine Lehren: „Wir leben in einer schnelllebigen Zeit und Covid hat das beschleunigt. Wir bei der MDF, nehmen gerade diesen Schwung voll positiv mit und werden die aus dieser Situation entstandenen grandiosen Ideen zukünftig realisieren. Neuerungen, sowie Änderung des Ausbildungskonzepts sind nicht nur für Kinder, sondern speziell auch für Erwachsene in Planung. Unsere Tätigkeit bei der MDF ist die Nahrung für unser aller Wohlbefinden und das Musizieren ist ein Baustein dafür,“ so Ernst Kargl euphorisch.