Das Projekt „Im Zwentrum“ zieht schon große Kreise. So fand im Zuge des Projektes erstmals ein Flohmarkt statt. Viel Zeit investierte Silvia Drescher in die Organisation. Es hat sich gelohnt, 40 Aussteller kamen von weit und breit und boten ihre Waren an.

Keltischer Baumkreis wird am Sonntag eröffnet

Eine besondere Attraktion war der Auftritt vom Kirchenchor Heiligeneich und der Gruppe „Men Only“, einer Teilgruppe der Chores, davor begeisterten sie die Besucher des Monatsmarktes. Chorleiter Jakob Pollerus, der ein Zwentendorfer ist: „Es ist wichtig, sich in der Region zu präsentieren und damit die Region zu stärken.“

Bürgermeisterin Marion Török nahm die Gelegenheit wahr und informierte über den Stand der Hauptstraßenplanung.

Weiters gab es eine Führung im Kraftwerk Altenwörth und einen Besuch auf der benachbarten Fischwanderhilfe. Im Schulautobus wurden die Interessierten durch das Gelände chauffiert.

Am Sonntag (29. August) um 10 Uhr eröffnet die Vitale Gemeinde im Garten des Donauhofes den „Zwentendofer Keltischen Baumkreis“. Jedem Dorf der Marktgemeinde Zwentendorf werden dem Kreis - von Ahorn bis Zypresse - ein oder mehrere Bäume zugeordnet, vorgestellt werden 21 Bäume.