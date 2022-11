Kabarett im Donauhof: Prenner-Kasper mit neuem Programm

Goldenes Exit-Ticket aus dem grauen Alltag gefällig? Dann lassen sie sich ab in die Höhen eines glücklich-beschwingten Damenspitzerls entführen! Dabei handelt es sicht nämlich die Königsdisziplin des Genusses, hervorgerufen durch perlende Aperitifs, durch den gnadenlos-mitreißenden Humor einer Damenrunde oder mittels eines gut gebauten Hormonhelden im weiblichen Sichtfeld.

Karten gibt es am Gemeindeamt, im Donauhof, bei SPAR-Augstaller Zwentendorf, ADEG-Haferl in Atzenbrugg und Gsund’s Eck in Traismauer.

