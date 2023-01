Kibitz halt’s Maul: Lesung im Donauhof

Chris Novi und Verena Gharibo luden zu einer Lesung in den Donauhof ein und viele Gäste ließen sich diesen besonderen, einfühlsamen Abend nicht entgehen. Unter dem Motto „Kiebitz halt’s Maul“ las Chris Novi Mundartgedichte aus seinem Buch und Verena Gharibo sang ihre gefühlvollen Eigenkompositionen. Die beiden Künstler ließen dabei tief in ihre Seele schauen und erreichten damit die Menschen im kleinen Saal im Donauhof.

Chris Novi bekam das künstlerische Talent von seinen Eltern in die Wiege gelegt. Geboren als Christoph Pengl, erwuchs der Autodidakt durch zahlreiche traumatische Lebensereignisse zur Kunstfigur Chris Novi. Texte, Lieder, Videos und Gedichte des Künstlers beleuchten einschneidende Erlebnisse aus seiner Vergangenheit.

Verena Gharibo ist Musikerin, Musikpädagogin und Backgroundsängerin in Bands. Die Texte von Liedermacher Georg Danzer animierten sie, sich als Singer-Songwriterin zu probieren. In ihrer Klangstube in Michelhausen bietet sie Musikkurse für Babys, Kleinkinder und Familien an.

