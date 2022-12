Krippenbau für sozialen Zweck

An jedem Adventsamstag können Lose zum Preis von einem Euro gekauft werden. Der Erlös daraus fließt in den Zwentendorfer Sozialfonds. Die Verlosung findet am Samstag, 17. Dezember, um 19 Uhr, im Weihnachtsdorf statt. Die Gewinner müssen nicht anwesend sein, sondern werden von ihrem Gewinn verständigt.

