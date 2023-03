Malarina lädt zur Geschichtsstunde in den Donauhof

Die Salzburger-Stier-Preisträgerin 2022 Malarina lädt am Freitag, 17. März, um 20 Uhr, in den Zwentendorfer Donauhof zu einer Geschichtsstunde von Sarajewo nach Ibiza ein. Wie integrieren wir uns, die Serben, eine Nation deren Image seit Kaisermord und Srebrenica schwer in Mitleidenschaft gezogen wurde, in einem Land wie Österreich, dessen Geschichtslehrer von ebendiesem Kaisermord mit nicht nachlassender Erschütterung berichten?

Kleinkunst boomt im Donauhof

Die Kleinkunstbühne in Zwentendorf boomt mit vier Veranstaltungen allein im März. Anfang des Monats brachte Pepi Hopf krisenfrei trotz Krücken das Publikum zum Lachen. Interessant wird es sicher am 24. März mit einer Zirkusformation oder doch einem Konzert mit Robin Witt, ehe der Höhepunkt am 31. März Katharina Strasser mit ihrer schrägen Tribute-Show im Rabenhof-Style nach Zwentendorf kommt.

Karten im Vorverkauf am Gemeindeamt, Donauhof, SPAR Augstaller Zwentendorf, ADEG-Haferl Atzenbrugg, Gsund’s Eck in Traismauer. Reservierung Telefon 02277 220913 oder online www.zwentendorf.at/kartenreservierung. Freie Platzwahl, Einlass eine Stunde vor Beginn.

