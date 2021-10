ABBA-Hits können am Freitag, 8. Oktober, fantastisch live gesungen, im Donauhof in originalen Kostümen und absolut authentisch erlebt werden. Die einzigartige und unvergessliche Show mit Profimusikern aus der Tschechischen Republik gastiert in Zwentendorf. Die Gäste werden in die Welt des Glitzers und Glamour der 70er Jahre entführt und erleben die perfekte Illusion mit einem Wow-Effekt.

Kabarettist Bernhard Lentsch führt uns am Freitag, 15. Oktober, um 20 Uhr im Donauhof vor Augen, dass in unserer Spaßgesellschaft das Leben zum Event wird. Lustig und makellos schön – egal, ob geheiratet, geurlaubt oder gestorben wird – alles muss zelebriert, perfekt designt und auf Hochglanzfotos festgehalten werden. Wer braucht da noch Empathie? Der Spaß darf doch nicht zu kurz kommen.

Einlass ist jeweils um 19 Uhr, bei freier Platzwahl. Karten gibt es am Gemeindeamt, im Donauhof, bei SPAR-Augstaller, ADEG-Haferl Atzenbrugg, Gsund’s Eck in Traismauer und 02277 220913 oder im Internet unter zwentendorf.at/kartenreservierung .