Matthaeus 27 Und von der sechsten Stunde an ward eine Finsternis über das ganze Land bis zu der neunten Stunde. Und um die neunte Stunde schrie Jesus laut und sprach: Eli, Eli, lama asabthani? das heißt: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?… K A R F R E I T A G FOLTERT IHN…FOLTERT IHN…FOLTERT IHN… heilend fleisch zerrissen in stücke herausgerissen folterknechte hämisch grinsen peitschenhiebe tief die wunden bluten schmerz ergeben leidensweg SPOTT ÜBER IHN… SPOTT ÜBER IHN… SPOTT ÜBER IHN… krone ziert haupt dornenvoll rotes tuch dem könig purpurrot aus blut getaucht wasserschüssel händerein gewaschen unschuld wasser färbt Kreuzigt IHN…Kreuzigt IHN…Kreuzigt IHN… kreuzbalken rückenlast schmerzvoll bricht das knie gesicht auf plasterstein geschlagen fußtritte knochen splittern kreuzwegnah münder schreien ANS KREUZ MIT IHM… ANS KREUZ MIT IHM… ANS KREUZ MIT IHM… schädelstätte sonne sticht tuch vom leib auf holz geworfen nägel treiben spitz trennen glieder TÖTET IHN…TÖTET IHN…TÖTET IHN… kreuzhohl die augen hängen fieber durst lippen trocknet füße zu boden ziehen händeweit die sünder Tod IHM… Tod IHM… Tod IHM… himmel haupt gehoben wortessehnen bänder gespannt ohnmacht seufzt tief der kopf schlägt gegen brustbein lanze bohrt in seite erd erbebt menschen fliehen vorhang reißt ehrfurcht in den tempel „Golgatha“ drei kreuze stehen…

