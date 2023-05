Schwechat: Großes Fest im Wohnhaus Zirkelweg der Caritas

Das Wohnhaus Zirkelweg ist ein Ort der Inklusion, an dem Menschen mit besonderen Bedürfnissen mitten in der Gesellschaft leben. Hier haben 19 Frauen und Männer in zwei Wohngruppen ein Zuhause gefunden.

Die Bewohnerinnen und Bewohner hatten sich selbst auf die Feier vorbereitet und präsentierten stolz ihre eigene Version des Songs "Auf uns" von Andreas Bourani, begleitet von einer mitreißenden Tanzperformance. Die Atmosphäre war von Freude und Begeisterung erfüllt, als sie ihre einstudierten Darbietungen zeigten

"Es war ein besonderer Tag für uns alle", sagte Wolfgang Volb, Leiter des Caritas Wohnverbunds am Zirkelweg. "Wir haben viel Zeit und Energie in die Vorbereitungen gesteckt und sind stolz darauf, was wir gemeinsam erreicht haben.

Die Veranstaltung war nicht nur für die Bewohnerinnen und Bewohner ein Highlight, sondern auch für das gesamte Team des Wohnhauses Zirkelweg. Sie freuten sich über das gelungene Fest und die Möglichkeit, die inklusive Gemeinschaft zu feiern.