Am Phönixplatz Kids waren in Schwechat sehr sportlich unterwegs

Foto: NÖN-N1-TV

E s war wieder an der Zeit für sportliche Aktivitäten! In Schwechat hatten Kinder passend zum Schulbeginn die Gelegenheit, verschiedene Sportarten am Phönixplatz auszuprobieren.

Unter dem Motto "Kinder aktiv im Sport" präsentierten sich lokale Vereine und und zeigten die große Bandbreite an sportlichen Möglichkeiten, die Schwechat zu bieten hat.