Johanna Mikl-Leitner will 2028 wieder als Landeshauptfrau kandidieren

Als „eine der mächtigsten und erfahrensten ÖVP-Politikerinnen des Landes“ wurde Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner beim „Business Talk“ von C³-Communications-Connecting-Consulting vorgestellt. Geschäftsführer Thomas Prantner befragte Mikl-Leitner in einem gut einstündigen Interview zu ihren bisherigen Erfolgen als Landeshauptfrau sowie aktuellen Themen aus der Landes- und Bundespolitik.

Wenn auch nur in einer Zwischenfrage, fragte Prantner die Landeshauptfrau, ob sie 2028 lieber bei den Bundespräsidentschaftswahlen oder doch bei den NÖ Landtagswahlen antreten möchte. Dem entgegnete Mikl-Leitner klar: „Niederösterreich liegt mir am Herzen und deswegen bin ich gerne auch 2028 Spitzenkandidatin für Niederösterreich“. Eine Kandidatur als Bundespräsidentin käme für sie nicht in Frage.

Mikl-Leitner äußerte im Laufe des Gesprächs erneut scharfe Kritik gegenüber der Finanzmarktaufsicht (FMA). Die strengen Vergaberegeln für Immobilienkredite machen es für Familien so gut wie unmöglich, sich Eigentum zu schaffen. Aus diesem Grund müsse laut Mikl-Leitner die Kreditinstitute-Immobilienfinanzierungsmaßnahmen-Verordnung, kurz KIM-Verordnung, „total“ gelockert oder generell aufgehoben werden. Die FMA-Manager hätten „den Bezug zur Realität verloren“, kritisierte die Landeshauptfrau.

Außerdem sprach sich Mikl-Leitner klar gegen die Erhöhung der CO2-Steuer und für eine baldige Auszahlung des Energiekostenzuschusses für heimische Betriebe aus. Besprochen wurden auch die Maßnahmen der niederösterreichischen ÖVP-FPÖ-Koalition, wie Wohnzuschuss oder Pflegescheck, die Stärkung des NÖ Wirtschaftsstandorts sowie die „Normal-Debatte“, welche sich durch den politischen Sommer zog.

