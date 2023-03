Haselmayer: „Auch die SPÖ wird am Ende pragmatisch sein“

„Die Angelobung von Landtag und Landesregierung ist das Ende einer Reise und damit das Ende eines intensiven Wahlkampfs“, betont Christoph Haselmayer vom Institut für Demoskopie und Datenanalyse (IFDD). Beim Stimmverhalten der Parteien haben man die Verwundungen noch gemerkt, erklärt Haselmayer. Der Meinungsforscher ist aber zuversichtlich, dass sich die Stimmung in der Landesregierung auch zwischen ÖVP und SPÖ bis zum Sommer hin verbessern wird.

„Wahrscheinlich werden nicht mehr 98 Prozent der Beschlüsse in der Landesregierung einstimmig getroffen werden. Aber am Ende wird man wohl aber auch bei der SPÖ pragmatisch sein“, so Haselmayer. Ein Argument dafür sind seiner Meinung nach die Gemeinderatswahlen 2025: „Da müssen die Gemeinden entsprechend mit Geld ausgestattet werden. Deshalb wird sich die Situation beruhigen“, meint der Experte.