Traiskirchen: Radtag war ein voller Erfolg

Mit dem Radtag will man die Bevölkerung auch darauf aufmerksam machen, welche Radwege es in der Stadt gibt und wie viele Möglichkeiten bestehen, kurze Wege einfach und gesund auf dem Fahrrad zurückzulegen. Die zahlreichen Teilnehmer zeigten, dass die Fortbewegung mit dem Drahtesel in Traiskirchen immer beliebter wird.