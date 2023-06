Hoher Besuch Europadialog mit Othmar Karas in der HAK St. Pölten

H oher Besuch in der HAK St. Pölten. Othmar Karas ist über 20 Jahre bereits im europäischen Parlament als Abgeordneter tätig, und seit 2022 Vizepräsident. Er gilt in Österreich als Mister Europa und kennt die EU in und auswendig. In St. Pölten stellte sich der Niederösterreicher den Fragen der Schüler der Europaklasse.

Veranstaltet wurde das Event von den Niederösterreichischen Nachrichten. Moderiert und durch die Diskussionsrunde begleitet haben die beiden Chefredakteure Daniel Lohninger und Walter Fahrnberger. Die Schülerinnen und Schüler der HAK St. Pölten waren nicht nur interessiert sondern auch gut informiert über die Europäische Union. Kein Wunder, behandelt die Europaklasse das Thema EU mit besonderer Sorgfalt.