Wiener Neudorf: Guido Tartarotti begeistert beim 'Caprices'-Festival

Auf dem Caprices-Festival konnten die Besucher also live erleben, wie Guido Tartarotti einige seiner Texte direkt zum Besten gab. Musikalisch begleitet von Christopher Devine am Klavier, der Stücke des kanadischen Komponisten Ron Hannah in Miniaturform präsentierte.

Ein rundum gelungener Abend eines Wiener Neudorfers für die Wiener Neudorfer. Die Zuhörer waren begeistert.