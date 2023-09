Innovativ für sichere Mobilität

APA-Video

Mit zuverlässigen, innovativen Bremssystemen und weiteren in Mödling entwickelten und produzierten High-Tech-Komponenten für Züge leistet die Knorr-Bremse GmbH einen wichtigen Beitrag zur Steigerung der Attraktivität des Systems Bahn und damit zur Verkehrswende. Und das seit mittlerweile 55 Jahren! Internationale Bahnbetreiber und Fahrzeughersteller vertrauen auf die Qualität aus Niederösterreich.

Knorr-Bremse ist weltweit bei innovativen Transporttechnologien für die Bahn von der Straßenbahn bis zum Hochgeschwindigkeitszug führend. Bei der Entwicklung stehen Sicherheit und Komfort für Fahrgäste an oberster Stelle. So sorgen hocheffiziente Klimasysteme mit umweltfreundlichen Kältemitteln für sichere und saubere Luft im Abteil. International an erster Stelle steht das Unternehmen auch bei zuverlässigen Einstiegssystemen für Züge.

Die Büros wurden nach modernsten Anforderungen an flexibles Arbeiten gestaltet. Foto: Daniel Hawelka

Die erfolgreiche Geschichte für sichere, umweltfreundliche Mobilität und Energieversorgung reicht in Mödling noch länger zurück. Die 1918 gegründete Dr. techn. Josef Zelisko GmbH entwickelt und produziert Messwandler und Sensoren für die stabile Stromversorgung, Signalsysteme für die Bahn und Verkehrsmanagementsysteme für den öffentlichen Busverkehr. Sie gehört seit vielen Jahren zu Knorr-Bremse.

Der Innovationsgeist ist auch heute deutlich spürbar. Mit dem laufenden Bau- und Modernisierungsprojekt des gemeinsamen Unternehmensstandorts in Mödling will man ein noch attraktiverer Arbeitgeber in der zukunftssicheren Eisenbahnbranche werden. Knorr-Bremse beschäftigt rund 1.000 hochqualifizierte Mitarbeitende in Niederösterreich, neben Mödling gibt es einen weiteren Standort in Kematen/Ybbs. Für Technikerinnen und Techniker bieten sich gute Jobchancen.

In der Produktion setzt Knorr-Bremse zunehmend auf den Einsatz von Robotern, um die Mitarbeitenden bei körperlich schweren Arbeiten zu entlasten. Foto: Gregor Nesvadba

Knorr-Bremse setzt sich dafür ein, mehr Mädchen und Frauen für technische Berufe zu gewinnen und die umweltfreundliche Mobilität der Zukunft aktiv mitzugestalten. Am 29. September sind daher vor allem Schülerinnen aus Mödlinger Schulen herzlich eingeladen, die spannende Welt der Bahnindustrie kennenzulernen. Einblicke in internationales Arbeiten mit modernsten digitalen Hilfsmitteln stehen dabei ebenso am Programm wie ein Rundgang durch die teilweise automatisierte Produktion.

https://rail.knorr-bremse.com/de/at