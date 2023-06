Perchtenverein bringt gemütliche Atmosphäre auf Straßenfest

Das Fest bot eine Vielzahl an Speisen wie Spanferkel, Würsteln, Langos und Spiralkartoffeln sowie erfrischende Getränke wie Bier, Spritzer, Schnäpse und alkoholfreie Optionen. Es gab auch hausgemachte Mehlspeisen und köstliche Kaffeevariationen für diejenigen, die es lieber süß mochten. Der Perchtenverein sammelte Geld für einen guten Zweck. Für die jungen Besucher gab es ein Planschbecken und Kinderschminken als besondere Attraktion. Obwohl die schaurige Höllennacht normalerweise im November stattfindet, tauschten die Perchten ihre gruselige Erscheinung gegen eine freundlichere Seite und boten den Bewohnern von Mannswörth ein tolles Erlebnis. Die Veranstaltung diente auch als Vorgeschmack auf das kommende Ereignis am 18. November, bei dem die Perchten wieder in ihre furchterregenden Gewänder schlüpfen werden, um die Straßen von Mannswörth unsicher zu machen.

