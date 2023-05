Frühlingskonzert der Blasmusik in Bruck an der Leitha

In der Stadthalle von Bruck an der Leitha fand das Frühlingskonzert der Blasmusik Bruck statt. Nachdem das letzte dieser Art im Jahr 2019 stattfand, konnte es endlich nach drei Jahren wieder abgehalten werden. Die Veranstaltung war ausverkauft und das Publikum genoss die Musik in vollen Zügen.

Nicht nur Werke von Emmerich Kálmán gab es zu hören, sondern auch Stücke von Johannes Brahms und viele weitere Klassiker.