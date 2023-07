Gebrüder Riha feierten mit 400 Gästen Baden in Weiß .

Ihr Sommerfest sprengte alle Rekorde. Über 400 Freunde, Kunden und berufliche Wegbegleiter waren der herzlichen Einladung von Bernhard und Clemens Riha in die denkmalgeschützten Räumlichkeiten in der Frauengasse 8 gefolgt, um den Sommerbeginn gebührend zu feiern. Das Bietergefecht bei der Versteigerung - bei der mit Abstand größten Privatveranstaltung von Baden in Weiß - kam der Lebenshilfe Baden zugute.