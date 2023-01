Hilfe und Danke im eigenen Land

APA-Video

600.000 Euro für 200 hilfebedürftige Familien allein im vergangenen Jahr und 42 Millionen Euro in den vergangenen 58 Jahren - "das macht uns stolz", so Moderatorin und Volkskultur-Lady Dorli Draxler. Und dieses "soziale Engagement wissen wir sehr zu schätzen", so Präsidentin Sissi Pröll.

Gemeinsam mit dem seit 2011 von ihr geleiteten und österreichweit agierenden Verein Hilfe im eigenen Land hatte die Gattin von Niederösterreichs langjährigem Landeshauptmann am Mittwoch nach zwei Jahren coronabedingter Pause wieder zum Neujahrsempfang ins Wiener Vereinsbüro geladen. Auch, um "Dankeschön an die großen und kleinen Spender, enge Freunde und ehrenamtliche Landesleiterinnen" zu sagen. Es gehe, so Sissi Pröll vor den rund 130 Gästen, aber auch darum, über "unsere Arbeitsweise zu berichten".

Denn: "Wir kennen jeden Notfall persönlich und das eingenommene Spendengeld wird eins zu eins dorthin gebracht, wo es gebraucht wird." Dafür brauche es auch das "richtige Zuhören". Und: "Viel Herzenswärme und Mitgefühl!" Das wünsche sie, Pröll, sich "und uns allen" auch fürs neue Jahr. Sprach's und übergab an Schauspieler, Regisseur und Ex-Volkstheater-Direktor Michael Schottenberg, der mit den "Eingwanderten" das künstlerische Rahmenprogramm gestaltete.

Hörten zu und plauderten bei Weinviertler Weinen und Brötchen: Landeshauptmann a.D. Erwin Pröll, Verteidigungsministerin Klaudia Tanner, Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl, NÖ Bauernbund-Direktor Paul Nemecek, NV-Vorstandsdirektor Bernhard Lackner, NÖ Feuerwehrkommandant Didi Fahrafellner, TV-Moderatorin Vera Russwurm, Gault & Millau-Herausgeber Karl Hohenlohe, Schauspielerin Maxi Blaha, Licht ins Dunkel-Präsident Kurt Nekula oder Staatz-Intendant Werner Auer.