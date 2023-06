NÖN-N1-TV 23. Sparkasse Citylauf in Bruck an der Leitha

Z um nun 23ten mal gab es den Sparkassen Citylauf in Bruck an der Leitha am Hauptplatz. Der Lauf-Event erfreute sich mit um die 500 Teilnehmern über große Beliebtheit und das bei Sommerlichen Temperaturen.

Es gab den Sparkassen Hauptlauf mit bis zu 10 Km, den Interspar Volkslauf und NÖN Nordic Walking mit jeweils 6,66 Km, Hobbyläufe mit 3,33 Km und die Nachwuchsläufe von 380M bis hin zu 2500 Meter. APA-Video