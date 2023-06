NÖN-N1-TV 50 Jahre MS Guntramsdorf

D ie Mittelschule in Guntramsdorf konnte in diesem Jahr ihr 50jähriges Bestehen feiern. Grund genug um bei einem großen Fest für Ehrengäste und Kinder in die Vergangenheit und natürlich auch in die Zukunft zu blicken.

Das Schuljahr neigt sich dem Ende zu, und es war ein ganz besonderes für die Mittelschule Guntramsdorf, denn sie feierte ihr 50 Jähriges Bestehen. 1972 wurde die damals noch Hauptschule genannte Lehranstalt eröffnet. APA-Video