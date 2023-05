50 Jahre Partnerschaft zwischen Wiener Neudorf und Bärnkopf

Im Festsaal des Franz Fürst Freizeitzentrums in Wiener Neudorf wurde ein besonderes Jubiläum gefeiert - die langjährige Partnerschaft zwischen Wiener Neudorf und Bernkopf. Diese Partnerschaft wurde genau auf den Tag vor 50 Jahren, im Jahr 1973, beschlossen und wurde nun erneuert, was in der schnelllebigen Welt eine bemerkenswerte Zeitspanne darstellt.

