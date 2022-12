NÖN-N1-TV Advent im Schloss Rothmühle

W er am sich am zweiten Adventsonntag in weihnachtliche Stimmung versetzen lassen wollte, dem war ein Besuch in der Rannersdorf angeraten. Denn drei Tage lang lud die Rothmühle zum stimmungsvollen Adventmarkt mit allerlei Drumherum. Los ging’s ziemlich schaurig: Denn da bot der Krampusverein Luzifers Inferno eine Feuershow, begleitet von furchterregenden Perchten - aber auch Nikolo und Engerl. Natürlich wurde auch an die Kleinsten gedacht: Basteln mit den Pfadfindern stand auf dem Programm.