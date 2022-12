NÖN-N1-TV Advent in der Pfarre Rannersdorf'

K affee und Kuchen, Kekse, allerlei Weihnachtsdekoration und Musik in der Kirche mit den "Freaky Folky Fidlers". So feierte die Pfarrgemeinde Rannersdorf also den Beginn des Advents. Eine Zeit, die bekanntlich mit viel Hektik verbunden ist, in der aber wohl viele Menschen Ruhe und Besinnung herbeiwünschen.