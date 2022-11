NÖN-N1-TV Adventmarkt im Palais NÖ

Ü ber 50 Aussteller mit kulinarischen Spezialitäten und Kunsthandwerk aus Niederösterreich sorgten für vorweihnachtliches Flair und Genuss. So wurde also vorweihnachtliche Stimmung vor allem ein Stück Niederösterreich in die Bundeshauptstadt gebracht.