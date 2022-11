APA-Video

Für die Kinder gibt es ein eigenes Programm, das für Unterhaltung sorgt. Unter anderen Brettspiele, das Kasperltheater oder die Möglichkeit, sich beim Basteln zu versuchen.

Der Adventmarkt in Guntramsdorf ist am zweiten Adventwochenende noch zu besuchen: am Freitag ab 17.00 Uhr, und am Samstag und Sonntag ist jeweils ab 16.00 Uhr geöffnet.