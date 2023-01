AK Niederösterreich auf Regionaltour

APA-Video

Bis Ende April 2023 ist die Arbeiterkammer noch intensiver in Niederösterreich unterwegs, um die ArbeitnehmerInnen direkt in den Betrieben zu besuchen, ihre Anliegen zu hören und ihnen mit Expertise zur Verfügung zu stehen. 200.000 Menschen, also ein Drittel aller in Niederösterreich Beschäftigten, sollen auf diese Weise von der AK Niederösterreich kontaktiert werden.

Mit im Gepäck ist die Kompetenz der Arbeiterkammer und des ÖGB: „Es ist gerade jetzt besonders wichtig, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer über unsere Leistungen zu informieren: Sei es im Arbeits- und Sozialrecht, im Konsumentenschutz oder in allen Fragen der Aus- und Weiterbildung; und auch für die Jugend gibt es mit der eigenen Marke AK Young Hilfe und Beratung.