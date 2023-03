NÖN-N1-TV Aktion der SPÖ Frauen zum Frauentag in Hainburg

A m Weltfrauentag setzten die SPÖ Frauen vom Bezirk Bruck an der Leitha ein Zeichen und positionierten sich vor einem Lebensmittelgeschäft in der Galleria Danubia in Hainburg.