Angelobung & 110Jahre HBA in Brunn am Gebirge

Die Gemeinde Brunn am Gebirge widmete sich bei der Angelobung voll und ganz dem Bundesheer und feierte einen festlichen Akt für die neuen Rekruten. Dieses Ereignis hatte auch eine besondere Bedeutung für die "Heeresbekleidungsanstalt", die in diesem Jahr ihr 110-jähriges Bestehen zelebrierte. Etwa 200 Soldatinnen und Soldaten nahmen an der Angelobungsfeier in Brunn am Gebirge teil. Die jungen Soldatinnen und Soldaten legten dabei ihren Eid auf die Republik und ihr Vaterland ab.