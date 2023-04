Ausstellung von Dr. Silvia Junick in Brunn am Gebirge

Das Heimathaus in Brunn am Gebirge war wieder einmal ein Ort der Begegnung und der Kunst. Dieses mal stellte eine lokale Künstlerin aus, nämlich Dr. Silvia Junick, im Brotberuf Allgemeinmedizinerin. Gezeigt wurden Waldbilder und andere Landschaftsansichten bis hin zu Abstraktionen in Öl und Acryl. Der Titel der Ausstellung lautete „Seelenschmeichler".

Landschaftsbilder dominieren die Ausstellung, die Künstlerin hat es sich aber nicht nehmen lassen auch andere Werke zu zeigen.

Musikalisch untermalt wurde die Ausstellungseröffnung von der Musikschule.