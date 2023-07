Austausch und Geselligkeit bei Sommer-Sprechstunden in Wiener Neudorf

An vier aufeinanderfolgenden Mittwochabenden im August stehen verschiedene Stadtteile im Fokus der Gesprächsrunden. Am 2. August findet die Sprechstunde am Spielplatz Weidenweg statt, gefolgt vom Marienpark in der Parkstraße am 9. August. Eine Woche später, am 16. August, ist der Herzfelderhof an der Reihe, gefolgt von einer abschließenden Sprechstunde am 23. August am Europaplatz vor dem Gemeindeamt.

Neben der Möglichkeit, ernstere Anliegen zu besprechen, sollen die Sprechstunden auch Raum für Geselligkeit und Austausch bieten. Bürgermeister Janschka möchte die Bevölkerung ermutigen, nach den Gesprächen noch etwas länger zu verweilen und in entspannter Atmosphäre das Beisammensein zu genießen. Dafür lädt er alle Teilnehmer herzlich ein und verspricht, dass Gratisgetränke für alle Anwesenden bereitstehen.

"Die Sommer-Sprechstunden sind für mich jedes Jahr ein Highlight. Es ist mir ein großes Anliegen, die Anliegen und Ideen unserer Bürgerinnen und Bürger persönlich zu hören und gemeinsam nach Lösungen zu suchen", betont Bürgermeister Sommer-Sprechstunden.