AWS-Flohmarkt "on tour" erfreut Besucher in Schwechat

Die Entscheidung, den Flohmarkt auf verschiedene Abfallsammel- und Wertstoffzentren zu verlegen, wurde getroffen, um eine größere Präsenz in den Verbandsgemeinden zu ermöglichen. In den kommenden Jahren wird der Flohmarkt daher abwechselnd an den größeren Standorten stattfinden.

Trotz des regnerischen Wetters ließen sich zahlreiche Besucher nicht davon abhalten, nach Schätzen und Schnäppchen zu suchen. Neben den traditionellen Flohmarktständen erwartete die Gäste auch ein unterhaltsames Programm für Kinder . Die jüngsten Besucher hatten die Möglichkeit, sich beim Schminken, Basteln und anderen Aktivitäten zu vergnügen.

Selbstverständlich wurde auch für das leibliche Wohl gesorgt. An verschiedenen Imbissständen konnten die Besucher kulinarische Köstlichkeiten genießen und sich stärken.

Der AWS-Flohmarkt "on tour" erwies sich als großer Erfolg und bot den Bewohnern von Schwechat und Umgebung eine willkommene Gelegenheit, eine Vielzahl von Schätzen zu entdecken und das eine oder andere Schnäppchen zu ergattern. Die Veranstaltung war eine gelungene Kombination aus Flohmarktshopping, Unterhaltung und Genuss.