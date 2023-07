Baseball Summer Camp der Blue Bats Schwechat

In Schwechat fand das "Youth Baseball Summer Camp" auf dem Batsfield statt. Vier Tage lang konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer jeden Tag von 9:00 bis 16:00 Uhr die aufregende Sportart hautnah erleben.

Die Teilnehmer konnten also in alle 3 Hauptpostitionen reinschnuppern.

Von Catcher über Pitcher bis hin zum Batter, auch Hitter genannt.

Das Sommercamp ist für Alle Kinder und Jugendliche im Alter von 7 und 18 Jahren. Vorkenntnisse sind keine nötig und Ausrüstung zum ausborgen gab es auch.

