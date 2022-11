NÖN-N1-TV Benefizpunsch in Schwadorf

P unschen für den guten Zweck! Die SPÖ Bezirksorganisation Bruck an der Leitha lud Mitglieder, Funktionäre und Partnerorganisationen zum Punschen nach Schwadorf. Ein gemütliches Zusammensein, das das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden sollte. Das Motto also: „Charity Punsch". Der Erlös geht an den Schwechater Sozialmarkt.