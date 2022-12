NÖN-N1-TV Berufsorientierungsmesse in der Mittelschule in Brunn am Gebirge

E s ist ein Testballon an der Mittelschule Brunn/Maria Enzersdorf: eine Berufsinformationsmesse. Das Angebot an Ausbildungen - auch in der näheren Umgebung - ist groß. Kein Wunder, dass es da vielen schwerfällt, die richtige Wahl zu treffen.