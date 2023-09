NÖN-N1-TV Bewegungsarena in Schwechat eröffnet

D ie Eröffnung der "Bewegungsarena by Green Sports" markiert einen bedeutenden Schritt der Stadt Schwechat zur Förderung von Sport und Gesundheit ihrer Einwohnerinnen und Einwohner. In engem Zusammenspiel mit Green Sports ® wurde ein umfassendes Konzept erarbeitet, das eine breite Palette an Sportmöglichkeiten für Menschen jeden Alters und Fitnesslevels bietet.